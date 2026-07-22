Die Neuerung orientiere sich an den europäischen Vorschriften, sagte Verkehrsminister Salvini am Mittwoch. Die Anpassung der italienischen Regelungen sei eines der Themen, mit denen sich sein Ministerium derzeit beschäftige. Dafür sei jedoch noch „eine große Arbeit“ notwendig, um die bestehenden gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu ändern. <BR \/><BR \/>Die konkrete Umsetzung hängt von den noch ausstehenden Anpassungen der italienischen Verkehrsregeln an EU-Vorschriften ab. Die EU-Mitgliedstaaten müssen die Vorgaben der neuen europäischen Führerscheinrichtlinie bis Ende November 2029 umsetzen. Für den Pkw-Führerschein der Klasse B soll die Änderung bereits bis Ende November 2028 unter Dach und Fach sein.<BR \/><BR \/>Nach den neuen Regeln können Jugendliche künftig bereits mit 17 Jahren einen EU-Führerschein der Klasse B für Autos erhalten. Bis zum 18. Geburtstag dürfen sie jedoch nur in Begleitung einer erfahrenen Person fahren. Der Begleiter muss unter anderem mindestens 24 Jahre alt sein, den entsprechenden Führerschein seit mehr als fünf Jahren besitzen und darf in den vergangenen fünf Jahren nicht mit einem Fahrverbot belegt worden sein. Die Führerscheine sollen gegenseitig innerhalb der EU anerkannt werden. Die Reform betrifft auch den Umfang der Fahrerlaubnis. Mit einem B-Führerschein soll man künftig unter bestimmten Bedingungen größere Wohnmobile mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen bis 4,25 Tonnen fahren können. <BR \/><BR \/>Auch bestimmte Einsatzfahrzeuge von Rettungsdiensten, Polizei, Zivilschutz oder Feuerwehr können darunter fallen. Voraussetzung wäre je nach Mitgliedsstaat eine zusätzliche praktische Ausbildung oder eine Fahrprüfung.<BR \/><BR \/>Auch bei schweren Fahrzeugen sind Änderungen vorgesehen. Jugendliche ab 17 Jahren sollen künftig die Führerscheinklassen C1, C1E und C erwerben können, wenn sie zusätzlich über die Berufskraftfahrerqualifikation (CQC) für den Güterverkehr verfügen. Auch hier ist laut der Neuerung das Fahren bis zum Erreichen des Erwachsenenalters nur mit einer geeigneten Begleitperson erlaubt. <BR \/><BR \/>Die EU-Kommission soll künftig regelmäßig Daten zu Unfällen mit 17-jährigen Fahrern erhalten. Damit soll überprüft werden, welche Auswirkungen die frühere Fahrerlaubnis auf die Verkehrssicherheit hat.<BR \/><BR \/>Weitere Änderungen betreffen ausländische Antragssteller für Führerscheine in Italien. Wenn eine theoretische und praktische Führerscheinprüfung nicht in einer EU-Sprache oder mit Übersetzung möglich ist, können Bewerber die Fahrerlaubnis unter bestimmten Bedingungen auch in ihrem Herkunftsland erwerben.