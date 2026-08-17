Hierfür wurde am vergangenen Freitag die Route gebohrt und mit Stahlketten gesichert. Dadurch besteht die Möglichkeit, den Bereich des Bärenlochs zu umgehen und den Aufstieg bis zum Biwak fortzusetzen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1347855_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Die neue Route ist ausgewiesen und entsprechend markiert, sodass sie im Gelände gut erkennbar ist“, versichert Christian Knoll von der Bergrettung Sulden. Insgesamt neun Leute, sieben von der Bergrettung und zwei Bergführer, waren von 7 bis 19 Uhr mit den Arbeiten beschäftigt. Beide Routen sind begehbar. „Die neue Route ist wesentlich sicherer, im berüchtigten 'Bärenloch' ist die Gefahr von Steinschlag recht hoch“, so Knoll.<BR \/><BR \/>Die Bergrettung Sulden sowie die Bergführer der Alpinschule Ortler stehen für nähere Informationen zur neuen Route, zum aktuellen Zustand und zu den jeweiligen Bedingungen gerne zur Verfügung. (Telefonnummer 342\/1934844)<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1347858_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein großer Dank gilt allen Beteiligten für ihren Einsatz und die geleistete Arbeit zur Verbesserung und Sicherung des Aufstiegs am Ortler-Normalweg.<BR \/><BR \/>Wichtiger Hinweis: Auch die gesicherte Route befindet sich im hochalpinen Gelände. Die Begehung setzt entsprechende alpine Erfahrung und eine der aktuellen Situation angepasste Ausrüstung voraus.