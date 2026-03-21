Unter der Nummer beantworten eigens geschulte Mitarbeitende medizinische Fragen, nehmen eine erste Einschätzung der Beschwerden vor und sagen den Anrufenden, welche Versorgung im jeweiligen Fall die richtige ist: Hausärztin oder Hausarzt, das zuständige Gemeinschaftshaus oder auch sonstige Dienste und Angebote im Gesundheitswesen.<BR \/><BR \/>Die Landesregierung hat am gestrigen Freitag das Projekt zur Aktivierung der zentralen Rufnummer genehmigt. „Mit der neuen zentralen Gesundheitsrufnummer 116 117 schaffen wir einen klaren und gut vernetzten Anlaufpunkt für alle nicht dringenden Anliegen, an dem den Patientinnen und Patienten schnell, unkompliziert und passend geholfen wird“, betont Gesundheitslandesrat Hubert Messner. Die Rufnummer soll den Zugang zur geeigneten Gesundheitsversorgung vereinfachen und zugleich die Notaufnahme spürbar entlasten, sagt Messner.<h3>\r\nPilotprojekt im Bezirk Bozen: 24 Stunden, 7 Tagen pro Woche<\/h3>Die Testphase für die neue Gesundheitsrufnummer umfasst das Gebiet des Gesundheitsbezirks Bozen und beginnt im Mai 2026. Das Modell soll nach Erprobung in Bozen schrittweise auf das gesamte Landesgebiet ausgeweitet werden.<BR \/><BR \/>Der Standort der neuen ersten Leitstelle befindet sich im Krankenhaus Bozen, wo ein 24‑Stunden‑Betrieb an sieben Tagen pro Woche vorgesehen ist. 14 Disponentinnen und Disponenten, die von Krankenpflege- und ärztlichem Personal unterstützt werden, betreiben die Leitstelle. Für die medizinische Ersteinschätzung der Anrufe bzw. die Beratung am Telefon stehen den eigens ausgebildeten Mitarbeitenden standardisierte Abläufe und IT‑Werkzeuge zur Verfügung. Unklare Fälle werden an das Pflegepersonal, komplexe Fälle an den Arzt weitergeleitet.<BR \/><BR \/>Für das Jahr 2026 sind für das Projekt Investitionen von 1,9 Millionen Euro vorgesehen. Die Kosten trägt der Südtiroler Sanitätsbetrieb. Die entsprechenden Geldmittel wurden vom Land bereits bereitgestellt. Begleitet und dokumentiert wird die Testphase vom Landesamt für Gesundheitsbetreuung.