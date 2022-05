Imkerbund: Neue Honigbotschafterin gekrönt – Sorgen um das Wohl der Bienen

Arnold Schuler (rechts) überreicht Engelbert Pohl (links) die Urkunde. - Foto: © fm

Bundesobmann Erich Larcher würdigte die Leistungen Pohls, der sich jahrzehntelange auf verschiedenen Ebenen für die Imker und das Wohl der Bienen eingesetzt habe.Wenn es Landesrat Schuler auch nicht gerne hörte und in seiner Ansprache die Bauern verteidigte und Larcher rügte, übte Bundesobmann Erich Larcher Kritik an der Landwirtschaft, was den Schutz der Biene angeht – ganz unter dem Motto „Tote Bienen für Früchte ohne Makel“.Dabei kritisierte der Verbandschef unter anderem, dass es immer wieder tote Bienen aufgrund der Ausbringung von Pestiziden in der Landwirtschaft gebe und dass das Schließen der Hagelnetze in der Vollblüte ebenfalls zum Verenden dieser nützlichen Insekten beitrage.Er betonte auch, dass er, weil er sich kein Blatt vor den Bund nehme, immer wieder angefeindet werde: Er bekomme beispielsweise Drohanrufe, werde beleidigt sowie zum Rücktritt aufgefordert. „Ich werde aber weiterhin für den Schutz der Bienen einstehen“, versprach der Bundeschef und erntete dafür viel Applaus seitens seiner Imkerkollegen.