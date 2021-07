Neue Impftage ohne Vormerkung in Klausen, Sterzing und Brixen

Bei allen Impftagen werden Pfizer ab 12 Jahren und Johnson & Johnson ab 60 Jahren in einer einzigen Dosis verabreicht.Der Termin findet am 30. Juli im Dürersaal von 14 bis 20 Uhr statt.Der Termin findet am 31. Juli im Impfzentrum Ex-Despar von 14 bis 20 Uhr statt. Die Zweitdosis Pfizer wird am 21. August verabreicht.Der zweite Termin findet am 5. August im Impfzentrum Ex-Despar 14 bis 20 Uhr statt.Der Termin findet am 1. August im Gymnasium Gasser von 14 bis 20 Uhr statt.Der zweite Termin findet am 4. August im Gymnasium Gasser von 14 bis 20 Uhr statt.Der dritte Termin findet am 5. August am Domplatz von 16 bis 22Uhr statt.

stol