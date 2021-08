Neue Impftage ohne Vormerkung in Sterzing und Brixen

Die Impftermine finden im Impfzentrum Ex-Despar statt.

Die Impftermine finden alle im Gymnasium Gasser statt.

Bei allen Impftagen werden Pfizer ab 12 Jahren und Johnson & Johnson ab 60 Jahren in einer einzigen Dosis verabreicht.-Freitag, 6. August, von 14 bis 20 Uhr-Freitag, 13. August, von 14 bis 20 Uhr-Freitag, 6. August, von 14 bis 20 Uhr(Die verwendeten Impfstoffe sind Moderna ab 12 Jahren und Johnson & Johnson ab 60 Jahren, in einer einzigen Dosis.)-Samstag, 7. August, von 13:30 bis 18:30 Uhr-Sonntag, 8. August, von 14 bis 18:30 Uhr-Mittwoch, 11. August, von 14 bis 20 Uhr-Donnerstag, 12. August, von 14 bis 20 Uhr-Freitag, 13. August, von 14 bis 20 Uhr(Die verwendeten Impfstoffe sind Moderna ab 12 Jahren und Johnson & Johnson ab 60 Jahren, in einer einzigen Dosis.)-Samstag, 14. August, von 13:30 bis 18:30 Uhr

stol