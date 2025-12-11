Die Initiative erweitert den bestehenden Smartphone-Führerschein für Schüler, der bereits an den meisten Mittelschulen erfolgreich umgesetzt wird. Durch das neue Elternmodul werden nun Lehrpersonen, Kinder und Eltern gleichermaßen erreicht und in ihrer Medienkompetenz gestärkt. Entwickelt wurde das Angebot vom Forum Prävention in Zusammenarbeit mit dem Landesbeirat für das Kommunikationswesen und mit Unterstützung des Südtiroler Sanitätsbetriebes.<BR \/><BR \/>Zentrales Element ist die <a href="https:\/\/www.start-smart.it\/de\/smartphonefuehrerschein-1553.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Webseite, <\/a>die in deutscher und italienischer Sprache auch einen eigenen Bereich für Eltern umfasst. Dort stehen fünf kurze Erklärvideos sowie ein entsprechendes Führerschein-Quiz zur Verfügung. Die Inhalte orientieren sich an den Themen, die auch im Unterricht der Mittelschulen behandelt werden – so entsteht ein gemeinsamer Lernprozess zwischen Schule und Familie.<BR \/><BR \/>Ergänzend dazu finden ab Frühjahr 2026 thematische Online-Infoabende statt, die wichtige Fragestellungen wie Handysucht, digitale Medien und Körperbilder oder Altersempfehlungen aufgreifen. Bereits jetzt kann man sich kostenlos über die Webseite anmelden.<BR \/><BR \/>Der neue Eltern-Führerschein ist eng an den bestehenden Smartphone-Führerschein für Schüler angelehnt. Eltern erhalten damit ähnliche Impulse und Anregungen wie die Kinder in der Schule, sodass Gespräche und gemeinsame Regeln im Familienalltag leichter gelingen können. Die Initiative schafft eine Brücke zwischen Unterricht und Elternhaus und stärkt dadurch die gesamte Schulgemeinschaft.<BR \/><BR \/><BR \/>Manuel Oberkalmsteiner vom Forum Prävention erklärt: „Medienkompetenz für Eltern ist ein zentraler Baustein, damit Kinder mit und trotz digitaler Medien gesund aufwachsen können. Wenn Eltern, Schulen und Kinder gemeinsam in solche Initiativen eingebunden sind, entstehen nachhaltige Maßnahmen, die langfristig wirken.“<BR \/><BR \/>Judith Gögele, Präsidentin des Landesbeirats für das Kommunikationswesen: „Medienkompetenz ist heute von zentraler Bedeutung. Zudem ist sie auf Landesebene eine dem Kommunikationsbeirat übertragene Aufgabe – ein Auftrag, den wir im Interesse der gesamten Gemeinschaft wahrzunehmen haben. Es ist keine Aufgabe nur für Einzelne, sondern eine gemeinsame Verantwortung. Deswegen unterstützen wir als Kommunikationsbeirat Projekte, die dazu einen wirksamen Beitrag leisten.“