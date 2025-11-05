Was sich nun für Kinder und Eltern ändert.<BR \/><BR \/>„Alle Kinder von null bis sechs Jahren werden automatisch der neuen Kinderärztin übertragen“, erklärt die Direktorin des Gesundheitsbezirkes Brixen, Dr. Elisabeth Montel. <BR \/><BR \/>Konkret bedeutet das, dass Dr. Gloria Maria Patelli für die pädiatrische Grundversorgung von knapp 1100 Kindern aus dem Wipptal zuständig sein wird. Alle betroffenen Eltern erhalten in den nächsten Tagen ein Schreiben zugestellt. <h3>\r\nAuch für ältere Kinder kann Dr. Patelli als Kinderärztin gewählt werden<\/h3>Für Kinder ab sechs bis 14 Jahren ändert sich grundsätzlich nichts, sie werden weiterhin durch die Pädiatrie-Ambulanz des Krankenhauses Sterzing betreut. „Es besteht aber auch die Möglichkeit, eine Arztwahl für Kinder über sechs Jahren vorzunehmen, entweder bei der neuen Kinderärztin oder bei einem Hausarzt. Voraussetzung ist, dass noch freie Plätze zur Verfügung stehen“, erläutert Montel.<BR \/><BR \/> Die Bezirksdirektorin freut sich, dass das Angebot für die Bevölkerung ausgebaut werden konnte: „Nach langen Jahren ist es uns nun gelungen, eine kompetente Kinderärztin, die zudem sehr gut Deutsch spricht, anzustellen. Für einige Familien ist es sicherlich eine Umstellung, aber insgesamt eine große Bereicherung der Gesundheitsversorgung im Wipptal“. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234569_image" \/><\/div>\r\n Dr. Gloria Maria Patelli stammt aus Bergamo und hat in großen Krankenhäusern in Italien und Deutschland und auch freiberuflich gearbeitet. <BR \/><BR \/>„Im Laufe ihrer Ausbildung war sie mehrmals in Krisengebieten tätig, was ihr besonderes Gespür für soziale Themen beweist. Wir sind sehr glücklich, dass Dr.in Patelli nun in Sterzing tätig sein wird und wir damit die Betreuung unserer Kleinsten vor Ort gesichert wissen.“<BR \/><BR \/>Montel weist darauf hin, dass für die kleinen Patientinnen und Patienten von Dr. Patelli bestimmte Leistungen auch weiterhin in der Pädiatrie des Krankenhauses Sterzing angeboten werden. „Dazu wird es genaue Absprachen geben“, sagt sie.<h3>\r\n Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst weiterhin für alle Kinder im Krankenhaus<\/h3>Außerdem ist der kinderärztliche Bereitschaftsdienst am Wochenende weiterhin gewährleistet – auch für jene Kinder, die von Dr. Patelli betreut werden. Bei pädiatrischen Notfällen können sich Eltern mit ihren Kindern natürlich jederzeit an das Krankenhaus Sterzing wenden. <BR \/><BR \/>Die Arztpraxis von Dr. Gloria Maria Patelli befindet sich in der Bahnhofsstraße 3A in Sterzing.<BR \/><BR \/> Die Arztwahl für Kinder über sechs Jahren erfolgt über myCIVIS, direkt am Verwaltungsschalter der Sprengel Sterzing, Brixen oder Klausen oder via E-Mail an sprengel.sterzing@sabes.it.