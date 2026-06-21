Die Maßnahme ermöglicht es nun, die Einrichtung mit einem effizienteren Klimasystem auszustatten, das den Anforderungen einer ganzjährigen Nutzung gerecht wird. Damit soll der Ausbau des Bildungsangebots sowie der didaktischen Tätigkeiten auch in den Sommermonaten unterstützt werden. <BR \/><BR \/>„In die Qualität und Funktionalität unserer Bildungseinrichtungen zu investieren bedeutet, optimale Voraussetzungen für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen zu schaffen. Mit diesem Eingriff machen wir die Musikschule 'Am Priel' noch einladender und besser nutzbar und fördern die Ausdehnung der didaktischen und kulturellen Aktivitäten auch in der Sommerzeit“, betont Landesrat Bianchi.<BR \/><BR \/>Die Gemeinde Brixen, die im Jahr 2021 das Eigentum an der Schule „Am Priel“ an das Land Südtirol übertragen hatte, hat die Finanzierung der Kosten für den Eingriff beantragt. Die Ausgaben werden von der Gemeinde vorfinanziert und die Arbeiten direkt von derselben vergeben. Auf Grundlage eines Landesgesetzes aus dem Jahr 1992 kann das Land Gemeinden mittels Vereinbarung mit der Durchführung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen beauftragen und ihnen die entsprechenden Verwaltungszuständigkeiten sowie finanziellen Mittel übertragen.<BR \/><BR \/>Gemäß den in der Vereinbarung festgelegten Bedingungen verpflichtet sich die Gemeinde Brixen, im Auftrag des Landes, die Installations- und Anpassungsarbeiten für die Klimaanlage zur Kühlung der Unterrichtsräume der Schule durchzuführen. Die von der Gemeinde für die Durchführung der Maßnahmen getragenen Kosten in Höhe von knapp 1,6 Millionen Euro werden nach Abschluss der Arbeiten und nach Vorlage der in der Vereinbarung vorgesehenen Unterlagen vom Land rückerstattet.