„Abhängigkeitserkrankungen sind komplexe Herausforderungen, die nicht allein mit medizinischen Maßnahmen beantwortet werden können“, sagt Gesundheitslandesrat Hubert Messner. Es brauche eine enge Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsdiensten, Sozialdiensten und allen beteiligten Einrichtungen. „Mit den neuen Leitlinien schaffen wir dafür eine gemeinsame Grundlage und richten den Suchtbereich in Südtirol auf die kommenden Jahre aus. Wichtig ist mir dabei, die unterschiedlichen fachlichen Kompetenzen zu stärken und die Menschen ganzheitlich zu begleiten“, sagt Messner.<BR \/><BR \/>„Eine wirksame Suchthilfe braucht das Zusammenspiel von Gesundheits- und Sozialdiensten sowie öffentlichen und privaten Einrichtungen. Mit den neuen Leitlinien stärken wir diese Zusammenarbeit und schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Betroffene und ihre Angehörigen bestmöglich unterstützt werden“, betont Soziallandesrätin Rosmarie Pamer.<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt stehen Prävention in allen Lebensphasen, eine frühzeitige Erkennung des Hilfebedarfs und leichter zugängliche Unterstützung. Die Behandlung soll medizinische, psychische und soziale Aspekte berücksichtigen. Gesundheits- und Sozialdienste sowie öffentliche und private Einrichtungen sollen stärker vernetzt werden. Auch niederschwellige Angebote, Schadensminimierung und die soziale und berufliche Teilhabe von Menschen mit Suchterkrankungen sollen gefördert werden. Ein weiterer Fokus liegt darauf, Stigmatisierung abzubauen, die Betroffenen den Zugang zu Hilfe und die Rückkehr in die Gemeinschaft erschweren kann.<BR \/><BR \/>Die Leitlinien entstanden in einem breiten partizipativen Prozess mit öffentlichen und privaten Diensten und weiteren Beteiligten. Sie bilden den strategischen Rahmen für die nächsten zehn Jahre. Auf ihrer Basis werden nun konkrete Maßnahmen entwickelt. In Kürze werden die neuen Leitlinien im Detail der Öffentlichkeit vorgestellt.