Neue Lockerungen in Südtirol: Was halten Sie davon?

Bei Begegnungen mit Personen unter einem Sicherheitsabstand von einem Meter muss die Maske noch getragen werden, ansonsten kann sie auch abgenommen werden. Das hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen ( STOL hat berichtet ).Auch dürfen Duschen und Umkleidekabinen wieder verwendet werden, beim Tragen der Maske dürfen alle Sitze im Auto wieder belegt werden.Es sind große Schritte in Richtung Normalität, die mit diesen Beschlüssen unternommen wurden. Was sagen die STOL-Leser?

liz