Neue Pegelmessstelle Stilfser Brücke wird am 24. Oktober eröffnet

Mit der Sedimentfalle an der neuen Pegelmessstelle am Suldenbach in Stilfser Brücke wird das Geschiebe aufgefangen. - Foto: © LPA/Landesamt für Hydrologie und Stauanlagen in der Agentur für Bevölkerungsschutz

Das landesweite Pegelmessnetz mit seinen rund 50 Stationen für die Überwachung der Fließgewässer in Südtirol erhält Zuwachs: Am Suldenbach in Stilfser Brücke haben das Landesamt für Hydrologie und Stauanlagen und das Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung West in den vergangenen 2 Jahren eine innovative brückenartige Struktur mit einer elektrisch betriebenen Sedimentfalle errichtet.Bevölkerungsschutzlandesrat Arnold Schuler wird gemeinsam mit dem Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger und dem Bürgermeister der Gemeinde Stilfs Franz Heinisch die neue Pegel- und Feststoffmessstelle eröffnen, und zwar am Montag, dem 24. Oktober, um 14.30 Uhr am Suldenbach im Weiler Stilfser Brücke in der Gemeinde Stilfs im Obervinschgau.Die neue Messeinrichtung dient auch dem Feststoffmonitoring, also der Erfassung von Schwebstoffen und Geschiebe, berichtet der Projektverantwortliche Rudi Nadalet vom Landesamt für Hydrologie und Stauanlagen in der Agentur für Bevölkerungsschutz.Für die Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen und für weitere Aspekte im Hinblick auf Gewässerökologie und Klimawandel ist besonders der Geschiebetransport in Zusammenhang mit der Abflussbelastung und der Gerinnemorphologie von großer Bedeutung.Die Geschiebemessung basiert auf der Messung der Vibrationen, die durch den Transport des Geschiebes über eine Stahlplatte erzeugt werden.Die Kalibrierung der an der Unterseite der Stahlplatten installierten Geophonsensoren erfolgt mit der regelmäßigen Entnahme von Geschiebeproben, erklärt der Direktor des Landesamtes für Hydrologie und Stauanlagen Roberto Dinale.