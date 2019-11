Neue Schäden, aber Lage beruhigt sich zunehmend

Hier die wichtigsten Informationen der letzten Stunden.





Dieist seit Montag 19.30 Uhr wieder befahrbar.An derbleibt die Umfahrung von Latsch am Sonnenberg nach dem Erdrutsch vom Samstag weiterhin aus Sicherheitsgründen gesperrt. Der Verkehr wirdDie Zuggeleise der weiterhin gesperrtenbei Olang wurden in der Nacht noch mehr unterspült. Der Schienennetzbetreiber RFI beginnt heute mit den Arbeiten. Auch der entgleiste Zug bei Mühlbach soll abgeschleppt werden.Gegen 4 Uhr früh istlängs der Straße nach Lajen bzw. Gröden eineabgegangen. Die Landesgeologen sind vor Ort. Die Landesstraße war eigentlich bereits gesperrt, nun musste allerdings auch das kurze Teilstück bis zur Zufahrt zum Klausner Bahnhof geschlossen werden.Glück hatten die Bewohner des Prantrolerhofs in der. Knapp oberhalb des Hofes hat sich am frühen Morgen eine kleinegelöst, die ganz knapp am Hauseingang vorbei und zwischen den Gebäuden talwärts hindurchgeflossen ist.Inbleibt die Lage nach dem Lawinenabgang angespannt. Ab Gand ist die Straße ins Tal gesperrt. Insgesamt 74 Personen bleiben weiterhin evakuiert. 60 davon konnten privat untergebracht werden, 14 hingegen in der Notunterkunft des Weißen Kreuzes bzw. Zivilschutzes.Insgesamt, unter anderen die Alemagna sowie die Straßen in alle Talschlüsse, wie etwa Schnals und das hintere Sarntal.Derzeit sind 1223 Haushalte in Südtirol. Zuletzt sind 190 Stromabnehmer in Mölten dazugekommen.Derim hinteren Ahrntal ist ausgefallen. Dieser dient vorwiegend den Rettungskräften für ihre interne Kommunikation.Um 9 Uhr folgt im Landeswarnzentrum die nächste Lagebesprechung und um 11 Uhr trifft sich die Bewertungskommission.

