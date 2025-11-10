Autismus betrifft etwa ein Prozent der Menschen. Es ist keine Krankheit, sondern eine besondere Art, die Welt zu erleben. Autismus ist eine Form der Neurodiversität. Betroffene nehmen die Welt anders wahr und interagieren bzw. kommunizieren anders als die meisten Menschen. <BR \/><BR \/>In einer neuen Selbsthilfegruppe in Leifers haben Eltern die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und ein unterstützendes Umfeld zu schaffen. Gemeinsam wollen die Eltern Wege finden, ihre Kinder besser zu verstehen und zu begleiten.<BR \/><BR \/>Interessierte Eltern können sich unter den Telefonnummern 334 3446842 oder 334 3447115 melden oder eine E-Mail an <a href="mailto:autismus.autismo@bzgue.org" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">autismus.autismo@bzgue.org<\/a> schreiben.