Warum die Regelungen eingeführt wurden und weshalb sie derzeit für so viel Gesprächsstoff sorgen, lesen Sie im Artikel.<BR \/><BR \/>Wer an einem der schönsten Strände Sardiniens einen Sonnenschirm aufstellen will, braucht in diesem Sommer einen guten Grund: Er muss in Begleitung eines Kindes unter zehn Jahren oder eines Menschen im Alter von über 65 Jahren sein. Für alle anderen heißt es Sonne pur - und das sorgt bereits zum Start der Badesaison in Italien für heftige Diskussionen.<BR \/><BR \/>Die neue Regelung gilt am berühmten Strand Punta Molentis im Südosten Sardiniens. Mit einer Verordnung hat die Gemeinde Villasimius die Nutzung von Sonnenschirmen, Pavillons und anderen Schattenspendern stark eingeschränkt. Ziel ist es, die empfindliche Natur des Küstenabschnitts besser zu schützen und die Belastung des Areals zu reduzieren.<BR \/><BR \/>Der Hintergrund: Im vergangenen Sommer wurde die Gegend durch einen verheerenden Brand schwer getroffen. Nun soll die Besucherzahl kontrolliert und die Natur geschont werden. Der Zugang zum Strand kostet zehn Euro pro Person, gleichzeitig gelten strenge Auflagen. <BR \/>Sonnenschirme sind nur noch für Familien mit Kindern, sowie für Menschen über 65 Jahre erlaubt.<BR \/><BR \/>In sozialen Netzwerken löste die Maßnahme umgehend Kritik aus. „Und wer keine Kinder hat, was soll der machen? Unter der Sonne schmoren?“, fragte ein Nutzer verärgert. „So riskiert man einen Sonnenstich“, schrieb ein weiterer Kommentator mit Blick auf die Vorschriften, die vom 6. Juni bis zum 31. Oktober gelten.<BR \/><BR \/>Die Gemeinde verweist dagegen auf den Schutz des empfindlichen Küstenabschnitts. Das Verbot von Sonnenschirmen solle dazu beitragen, den Lebensraum zu erhalten und den menschlichen Einfluss auf den ohnehin fragilen Strand zu begrenzen. Die Gemeinde verweist darauf, dass neben dem Sonnenschirm-Verbot auch das Betreten der Dünen, das Beschädigen der Vegetation sowie das Mitnehmen von Sand streng untersagt sind.<h3>\r\nBald neue Regeln auch in Jesolo und Bibione<\/h3>Auch an der nördlichen Adria wird über Sonnenschirme diskutiert. In Jesolo sollen künftig deutlich größere Abstände zwischen den Sonnenschirmen für mehr Komfort sorgen. Statt der bisherigen Standardflächen von drei mal zwei Metern kommen schrittweise größere Bereiche von vier mal vier Metern zum Einsatz. Die Zahl der verfügbaren Plätze wird dadurch jedoch um rund 20.000 reduziert.<BR \/><BR \/>Neue Wege geht auch Bibione. Dort werden erstmals spezielle Sonnenschirmplätze für Solo-Touristen angeboten. Die sogenannten Single-Parzellen verfügen über breitere Liegen, teilweise sogar mit solarbetriebenen Lademöglichkeiten für Smartphones. Über eine App können Besucher die Auslastung der Strandabschnitte in Echtzeit verfolgen.<h3>\r\nDiskussion um Strandpreise<\/h3>Inzwischen wird in ganz Italien über ein weiteres Thema diskutiert und zwar die steigende Strandpreise. Nach Angaben der Verbraucherorganisation Altroconsumo liegen die Kosten für Strandbäder in diesem Jahr durchschnittlich sechs Prozent über dem Vorjahr. <BR \/><BR \/>Innerhalb von fünf Jahren sind die Preise sogar um rund 24 Prozent gestiegen. Besonders teuer ist laut Altroconsumo der exklusive Badeort Alassio an der Riviera Liguriens. Für eine Woche in der ersten Reihe mit Sonnenschirm und zwei Liegen werden dort durchschnittlich 368 Euro fällig.<BR \/><BR \/>Anders geht die ligurische Küstenstadt Chiavari vor. Dort hat die Gemeinde ein neues Verleihsystem eingeführt. Sonnenschirm, Liegestuhl und Strandstuhl kosten zusammen lediglich fünf Euro. Über automatische Kassen können Besucher die Ausstattung direkt am Strand buchen. Die Stadt will damit eine günstige Alternative für Einheimische und Touristen schaffen.