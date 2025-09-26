Am Freitag wurden die Wohnungen der Eltern und des Onkels von Andrea Sempio durchsucht, einem Freund von Marco Poggi, dem Bruder des Opfers. Seit März wird gegen Sempio wegen des Mordes ermittelt. <BR \/><BR \/>Durchsucht wurde auch die Wohnung des ehemaligen Staatsanwalts Mario Venditti, der vor acht Jahren die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Pavia gegen Sempio eingestellt hatte. Der Verdacht lautet auf Korruption im Justizverfahren. Im Juni hatte der ehemalige Staatsanwalt gesagt: „Nach 21 Sekunden hatte ich verstanden, dass es keine Elemente gab, um die Ermittlungen gegen Sempio fortzusetzen“. Die Ermittler vermuten, dass Sempios Familie den Staatsanwalt zur Erlangung der Akteneinstellung bestochen haben könnte.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217574_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die heutigen Hausdurchsuchungen wurden von der Staatsanwaltschaft von Brescia koordiniert, die Ermittlungen gegen mögliche Straftaten von Richtern führt. Insgesamt waren neun Personen von einem Durchsuchungsbefehl betroffen, unter anderem die beiden ehemaligen Carabinieri, die 2017 in der Abteilung für gerichtliche Ermittlungen von Pavia tätig waren. Sie werden verdächtigt, Abhörprotokolle im Fall Sempio unvollständig aufgenommen zu haben.<BR \/><BR \/>Die Wende bei den Ermittlungen kam durch eine Notiz, die während der Durchsuchungen im Mai gefunden wurde. Auf einem Blatt, das sich im Haus von Sempios Eltern befand, standen Zahlen und der Name Venditti. Laut den Ermittlern war die Familie über die Schritte der Staatsanwaltschaft informiert, obwohl ein Geheimhaltungsbefehl bestand. Prüfungen der Bankkonten der Familie ergaben einen verdächtigen Geldtransfer von etwa 40.000 Euro von Sempios Tanten Ende 2016, der über einen Onkel an das Konto des Vaters ging. Ein Teil dieser Summe könnte laut den Ermittlern in bar an Venditti gelangt sein.<BR \/><BR \/>Am Freitag ist eine neue Anhörung im Mordfall Garlasco angesetzt. Vor der Ermittlungsrichterin von Pavia, Daniela Garlaschelli, wird über den Antrag auf Verlängerung der Beweissicherung durch die Sachverständigen der Untersuchungsrichter beraten. Die Genetikerin Denise Albani untersucht biologische Spuren, die in dem Haus der Familie Poggi gefunden wurden, wo Chiara am 13. August 2007 ermordet wurde. Der Antrag auf mehr Zeit bezieht sich auf neue Aspekte, die Teil der Ermittlungen gegen Andrea Sempio sind.