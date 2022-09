Neue Studie: Long Covid kann auch die Fittesten treffen

Um eines vorweg klar zu stellen: Bewegung und Sport sind auf jeden Fall ein gutes Rezept für einen gesunden Lebensstil. Dass Sportler besonders von Long Covid betroffen sind, treffe nicht zu, sagt Primar Dr. Stefan Resnyak. Und er muss es wissen: Zu Resnayk kommen mit den Sportlern, die eine Wettkampfbescheinigung brauchen, wohl die Fittesten unter den Fitten.Aber: Auch wer jung, sportlich und ohne Vorerkrankungen sei, hole sich genauso eine Covid-Infektion wie jeder andere. „Ein kompletter Impfzyklus ist deshalb auf jeden Fall von Vorteil. Die Impfung schützt vor schweren Vorläufen und senkt damit auch das Risiko von Long Covid“, meint Dr. Resnyak.Dies gelte nicht nur, aber besonders für Sportler, da sie sehr vielen Kontakten ausgesetzt sind und im Falle einer Erkrankung als Geimpfte weniger lang bei Wettkämpfen bzw. in der Mannschaft ausfallen. „Alles Vorteile und das haben zum Glück die meisten verstanden und sind geimpft“, so Dr. Resnyak.Vorbeugemaßnahmen seien ernst zu nehmen. „Das krieg ich eh nicht“, spielt sich nicht. „Es gibt keine Voruntersuchung, aus der hervorgeht, man sei nicht gefährdet. Sport prädestiniert nicht zu Long Covid, aber es kann eben auch Sportler treffen“, meint Primar Dr. Resnyak.Nicht alle Beschwerden nach Corona fallen unter das Kapitel Long Covid. Es gibt eine normale Regenerationsphase von 2 bis 3 Wochen. Von Long Covid spricht man, wenn 3 Monate nach dem Infekt noch immer Beschwerden auftreten, die von Abgeschlagenheit und Müdigkeit bis hin zu Druck auf der Brust, Migräne, Reizhusten oder verändertem Geruchs- und Geschmackssinn reichen.Neben einer routinemäßigen Lungenfunktionsprobe und einem Belastungs-EKG werden dann zusätzliche Untersuchungen vorgenommen – in schweren Fällen auf der zuständigen Abteilung.Woher rührt aber die landläufige Meinung, dass sportliche Menschen oft stärker unter Covid-Folgen leiden als andere? „Zu einem guten Teil in der Wahrnehmung“, meint Dr. Resnyak. Wer an Covid erkrankt, fällt aus dem Training und braucht mitunter eine längere Zeit, um sein Vor-Corona-Level wieder zu erreichen.Subjektiv wird dieser Rückstau oft stark wahrgenommen. „Zugleich fällt ein junger Mensch mit Problemen wie Atemnot viel mehr auf als ein 80-Jähriger, der den Lift nehmen muss, weil er nicht mehr Treppen steigen kann.“Wichtig für Sportler sei es, die Regenerationsphase nach einem Infekt wie Covid einzuhalten. Gerade dies sei oft aber nicht so einfach in den Köpfen der Betroffenen zu verankern. „Es gibt Leute, die gestern negativ getestet wurden und heute bei uns anstehen, um eine Wettkampfbescheinigung für Sonntag zu erhalten“, berichtet er.