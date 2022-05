Neue Tourismusstrategie: Echte Vinschger für die „Stadtler“ Neue Tourismusstrategie: Echte Vinschger für die „Stadtler“

Tourismusgebiete müssen ihren Werbeauftritt und ihr Marketing hin und wieder überarbeiten. Um up to date zu sein, haben dies auch Vinschger Touristiker gemacht. Das Ergebnis ist in etwa: echte Vinschger für den Ausgleich des stressigen Stadtlebens.