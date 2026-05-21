Das Projekt für die neue Turnhalle stammt von Architekt Wolfgang Simmerle. Sie wird zweieinhalb Stockwerke unter dem Eingang der Grundschule liegen, zu einem Teil unterirdisch, und an die Kita angebaut werden. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315164_image" \/><\/div>\r\nDie Gesamtkosten liegen bei 6,8 Millionen Euro zuzüglich der Außengestaltung. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde die Finanzierung gesichert. 50 Prozent der Kosten werden über einen Landesbeitrag finanziert, die anderen 50 Prozent mit Investitionsgeldern der Gemeinde Schenna.<BR \/><BR \/>„Die Gemeinde bereitet derzeit die Ausschreibung vor, die im Juni veröffentlicht wird“, berichtet Vizebürgermeister Sepp Mair, der für die öffentlichen Arbeiten zuständig ist. Es werden drei Gewerke ausgeschrieben, die Baumeisterarbeiten, die Sanitär- und Hydraulikerarbeiten sowie die Elektroarbeiten.<BR \/><BR \/>Mit dem Aushub wird im November begonnen. Die Grobarbeiten sollen Ende März 2027 abgeschlossen sein. Mit Beginn des Schuljahr 2027\/28 soll die Turnhalle zur Verfügung stehen. <BR \/><BR \/>Die neue Turnhalle für die Grund- und Mittelschule sei lange gewünscht und sehr notwendig, betont Bürgermeisterin Annelies Pichler. Ihre Ausmaße seien so, dass alle Sportarten trainiert werden können. Die bestehende Turnhalle entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben. Diese soll in einem nächsten Schritt zu einer neuen Mensa werden.<BR \/><BR \/>Das Projekt sei eine große Herausforderung für die Grund- und Mitteschule, den Kindergarten und die Kitas, unterstreicht die Bürgermeisterin. Deshalb sei man ihn engem Austausch mit dem Personal des Schulzentrums. Aber es werde sicher viel Verständnis aller Nutzer des Schulzentrums brauchen. Auch für die Mensa muss noch eine Übergangslösung gefunden werden.<BR \/><BR \/>Im September wird es eine Bürgerversammlung zu den Bauarbeiten im Schulzentrum geben.