Neue Verordnung, neue Eigenerklärung

Am Mittwoch ist eine neue Corona-Verordnung in Südtirol in Kraft getreten. Es kommt zu strengen Maßnahmen und Einschränkungen im ganzen Land. Unter anderem sieht die Verordnung eine Ausgangssperre zwischen 20 und 5 Uhr vor. In dieser Zeit darf man die eigenen vier Wände nur aus Gründen der Gesundheit, Arbeit oder anderen dringlichen Gründen verlassen. Dazu muss man diese Eigenerklärung mit sich führen:Und hier gibt es die italienische Version:

stol/lpa