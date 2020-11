Neue Verordnung und Aufruf zu Zusammenhalt

Mit einem Aufruf zu Zusammenhalt und Vorsicht aus Solidarität gegenüber jenen, die ihre Tätigkeiten noch nicht wieder aufnehmen können, verband Landeshauptmann Arno Kompatscher seinen Bericht über die Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 72, die er am Freitagabend unterzeichnet hat. Wie in den vergangenen Tagen angekündigt, werden mit dieser Verordnung die Handelstätigkeiten und der Präsenzunterricht auch in den Mittelschulen wieder aufgenommen.