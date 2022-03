Neue VinziTafel in Mals

Armut beschämt, Armut macht krank, Solidarität baut auf. Derzeit holen wöchentlich 20 Familien Lebensmittelpakete im Zentrum von Mals ab, Tendenz steigend.Die Lebensmittel kommen hauptsächlich von „LandesTafel – Banco Alimentare“ und werden zudem in den Lebensmittelgeschäften gesammelt. Die Südtiroler Vinzenzgemeinschaft bittet die Malser Bevölkerung um Unterstützung durch Lebensmittel und Freiwilligenarbeit, so die Aussendung der Vinzenzgemeinschaft.Bisher wurde die Gemeinde Mals von der Tafel Prad aus versorgt. Doch die Malser Vizebürgermeisterin Marion Januth und die Freiwilligen der Vinzenzkonferenz Mals Gertrud Schwabl und Irmgard Moriggl haben im Ortszentrum von Mals einen Raum ausfindig gemacht, den die Gemeinde Mals kostenlos zur Verfügung stellt.An jedem Donnerstag werden zwischen 10 und 10.30 Uhr bereits vorbereitete Pakete mit haltbaren Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Mehl, Öl und Thunfisch an bedürftige Menschen weitergegeben.Die Südtiroler Vinzenzgemeinschaft ruft die Bevölkerung auf, in den Malser Lebensmittelgeschäften in eigens vorbereitete Körbe Lebensmittel zu hinterlegen, die einwandfrei sind, noch lange haltbar oder auch kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum sein können. Es dürfen gerne auch Windeln, Reinigungsmittel und Hygieneartikel wie Seifen, Shampoo oder Damenbinden sein.

