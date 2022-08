Neue Virus-Variante im Anmarsch: Das sind die Symptome Neue Virus-Variante im Anmarsch: Das sind die Symptome

Die Sommerwelle flacht ab, aber am Pandemie-Horizont dürfte bereits die nächste Welle heranrollen: Die Omikron-Variante BA.2.75 – mittlerweile auf den Namen Centaurus „getauft“ – könnte in den kommenden Monaten für Infektionen sorgen. Wer sich damit ansteckt, kann das an einigen besonderen Symptomen erkennen.