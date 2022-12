Neue Vorwürfe von Herzogin Meghan: „Ich wurde an Wölfe verfüttert“

Meghan findet noch deutlichere Worte: „Ich wurde nicht den Wölfen vorgeworfen, ich wurde an sie verfüttert“, sagt sie.Die Ausschnitte geben den Auftakt für 3 weitere Folgen der viel beachteten 6-teiligen Dokumentation über die Beziehung Harry und Meghans sowie deren Bruch mit dem Königshaus vor knapp 3 Jahren. Sie liegen seitdem vor allem mit Harrys Vater Charles (74), der inzwischen König ist, und Harrys Bruder Prinz William (40) im Clinch.Die bereits in der vergangenen Woche 3 veröffentlichten Folgen lösten bisher nicht die erwartete Eskalation aus. An diesem Donnerstag sollen 3 weitere Episoden veröffentlicht werden, die womöglich mehr Zündstoff enthalten. Der Trailer jedenfalls lässt vermuten, dass Harry und Meghan sich darin nicht zurückhalten.