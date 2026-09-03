Bei der Versammlung Ende August war vor allem wieder ein Thema präsent: die schwierige Suche nach Wohnraum. Auch die neue zebra.Ausgabe „Neue Wege“ macht sichtbar, was passiert, wenn die einzige Alternative zum prekären Wohnen die Obdachlosigkeit ist. <BR \/>Derzeit werden 56 Männer und Frauen von der zebra.Sozialarbeit begleitet. Neben der Arbeitssuche ist Wohnen eines der drängendsten Themen, wie aus einer Aussendung der Straßenzeitung hervorgeht.<BR \/><BR \/> Die Sozialarbeiterinnen Marlene Augschöll und Giulia Hillebrand unterstützen bei der Wohnungssuche, stellen Anträge, kontaktieren Vermieter*innen, sprechen mit Gemeinden und helfen bei bürokratischen Angelegenheiten. Doch die Möglichkeiten der Unterstützung stoßen dort an Grenzen, wo schlicht kein Wohnraum zur Verfügung steht. „Wir können vieles versuchen und die Menschen bei den nächsten Schritten begleiten. Aber wenn keine Wohnungen angeboten werden, gibt es irgendwann keine Lösung mehr, die wir herbeiführen können“, sagen sie.<BR \/><BR \/>Wie unterschiedlich und prekär die Wohnsituationen sein können, zeigt die Titelgeschichte der neuen Ausgabe zum Thema „Alternativen“. Vier wahre Geschichten aus dem Sozialprojekt erzählen von einem Zimmer ohne Mietvertrag, einem fehlenden Wohnsitz, einer völlig überbelegten Wohnung einer Familie. Die Geschichten zeigen: Für manche Menschen geht es bei der Wohnungssuche längst nicht mehr um die Frage, wo sie gerne leben würden, sondern darum, überhaupt einen Ort zum Leben zu haben. Im Zentrum der Titelgeschichte stehen auch andere, formelle Aspekte, die mit einer prekären Wohnsituation oft einhergehen. Es geht aber auch um mögliche Lösungsansätze.<BR \/><BR \/>Für Lisa Frei, Redakteurin der Straßenzeitung und Autorin der Titelgeschichte, wurde bei der Recherche besonders deutlich, wie selbstverständlich etwas erscheinen kann, wenn man nie darum kämpfen mussten. „Wer immer schon eine Wohnsitzbescheinigung hatte, kann sich kaum vorstellen, was es bedeutet, keine zu haben.“, sagt sie. Ein fehlender Wohnsitz kann nämlich weitreichende Konsequenzen haben: beim Zugang zu einer Identitätskarte, einem Bankkonto oder regulärer Arbeit.<BR \/><BR \/>Die aktuelle Ausgabe richtet den Blick auch auf andere Bereiche unserer Gesellschaft, in denen vermeintlich selbstverständliche Wege nicht für alle offenstehen. Weiters geht es um einen Künstler mit Downsyndrom und die Frage nach Selbstbestimmung, um die Ansichten eines eigenwilligen Hoteliers und um ein Paar aus Bozen, das für den Wunsch nach einer eigenen Familie auf Leihmutterschaft zurückgegriffen hat.<BR \/>„Alternativen gibt es scheinbar genug. Aber nicht jeder Weg steht jedem offen“, lautet die zentrale Aussage der neuen zebra. Sie schaut auf Menschen, die nach anderen Wegen suchen müssen, und auf eine Gesellschaft, die diese Wege möglich machen oder versperren kann.<BR \/><BR \/>Die aktuelle Ausgabe „Neue Wege“ ist seit 1. September für 3 Euro bei den Verkäufer*innen der Straßenzeitung zebra. in ganz Südtirol erhältlich. Die Hälfte des Verkaufspreises bleibt direkt bei den Verkaufenden, die andere Hälfte fließt in die Produktion der Zeitung, die von der OEW-Organisation für Eine solidarische Welt in Brixen herausgegeben wird.