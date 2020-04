Neue Woche beginnt regnerisch und deutlich kühler

Ein Italientief bringt feuchte Luftmassen und sorgt dafür, dass es vor allem am Montagvormittag in einigen Teilen des Landes leicht nass wird. Im Laufe des Tages sollte es aber bereits zu einer Wetterbesserung kommen.Diese hält im Norden des Landes auch am Dienstag weiter an, es ist mit einer überwiegend sonnigen Wetterlage zu rechnen. Im Süden bleibt es derweil noch wechselhaft.Ab Mitte der Woche wird es dann überall wieder freundlich. Auch die Temperaturen, die zum Wochenbeginn deutlich absinken, steigen wieder an.

deb