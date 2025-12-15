Für die Tiefgarage „Lauben Parking“ am Bahnhof wurde ein neuer Betreiber gesucht. Der Pachtvertrag des Landes mit der Central Parking AG (sie hat derzeit die Führung derzeit inne) läuft mit Jahresende aus. <BR \/><BR \/>„Im Ausschreibungsverfahren für den künftigen Betrieb der Tiefgarage liegt nach vorliegenden Informationen eine Entscheidung vor“, schreibt die Central Parking AG in einer Aussendung. Auf ersten Blick könnte man vermuten, dies sei eine positive Nachricht. Doch die aktuelle Betreiberin befürchtet drastische Folgen für die Stadt. <BR \/><BR \/>„Die Ausschreibung des Landes enthält keine verbindlichen Vorgaben für die Begrenzung der Parktarife. Dadurch eröffnen sich Spielräume für künftige Tariferhöhungen“, heißt es in der Mitteilung der Central Parking AG. Eigentlich sei mit Landesregierungsbeschluss Nr. 473 von 2024 vorgegeben, dass „in öffentlichen Garagen bürgerfreundliche, sich an die Tarife der SEAB anlehnende Preise angewendet werden müssen (2 Euro je Stunde). Dieser Beschluss sei aber in der Ausschreibung des Landes (!) selbst nicht angeführt. <BR \/><BR \/>Aktuell liegt der Stundentarif der „Lauben“-Tiefgarage bei 2,50 Euro. Weil umliegende Garagen in der Altstadt die Tarife zuletzt auf bis zu 4,50 Euro je Stunde angehoben haben, sei eine Erhöhung des Preises aber „sehr wahrscheinlich“, so die Central Parking AG.<BR \/><BR \/>Die aktuelle Betreiberin, die die Tiefgarage am Bahnhof vor 29 Jahren errichtet hatte, habe daher Rekurs gegen die aktuellen Ausschreibungskriterien eingereicht. Eine Entscheidung dazu werde in den kommenden Wochen erwartet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250223_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Wenn Parken zunehmend zur Kostenfrage wird, verliert die Altstadt an Attraktivität. Weniger Besucher bedeutet weniger Umsatz – in einer Zeit, in der die Wirtschaft in der Altstadt ohnehin vor großen Herausforderungen steht“, wird <b>Andreas Eccel<\/b> (im Bild), Vorstandmitglied der Central Parking AG, in der Mitteilung zitiert.