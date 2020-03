Neuer Covid-19-Todesfall in Südtirol

Wie der Südtiroler Sanitätsbetrieb in einer Aussendung mitteilt, war der gesundheitliche schwer vorbelastete Patient positiv auf Covid-19 getestet worden. Damit steigt die Anzahl der an Covid-19 gestorbenen Menschen in Südtirol auf 3.Bei allen bisherigen Opfern handelte es sich um ältere Menschen mit schweren Vorerkrankungen.

pm/stol