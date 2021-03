Neuer Fall der Südafrika-Variante in Bozen

Seit vergangener Woche arbeitet der Südtiroler Sanitätsbetrieb, auch was die Sequenzierung betrifft, mit der EURAC in Bozen zusammen.Durch die WGS-Sequenzierung (whole genome sequencing) werden verschiedene Varianten erkennbar, auch eventuelle neue Mutationen. Es handelt sich dabei um eine Sequenzierung des gesamten Viren-Genoms.Insgesamt wurden 48 Sequenzierungen durchgeführt, davon betrifft der Großteil die englische Mutante, der Rest verteilt sich auf verschiedene Mutationen.

stol