Die 62-jährige Luciana Ronchi erlag am Dienstagabend den schweren Messerstichverletzungen, die ihr Ex-Ehemann Luigi Morcaldi ihr zugefügt hatte. Der Mann ging im Mailänder Viertel Bruzzano, in dem die Frau lebte, auf Ronchi zu und verletzte sie im Gesicht und in der Hals-Bauch- und Brustgegend. Im Krankenhaus Niguarda erlag die Frau trotz einer Notoperation den schweren Wunden. <BR \/><BR \/>Nach der Tat ergriff Morcaldi die Flucht, beging aber einen Fehler: Er schaltete sein Handy für wenige Augenblicke wieder ein. So konnte ihn die Polizei, die ihm bereits auf der Spur war, ausfindig machen und festnehmen. Das Messer wurde in einem Mülleimer gefunden und sichergestellt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1229451_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Beamten spürten den 62-jährigen Morcaldi im Mailänder Parco Nord auf; zuvor hatten sie sein Motorrad und anschließend sein Auto entdeckt. Morcaldi hatte vor ihrem Haus auf Luciana Ronchi gewartet; in letzter Zeit hielt er sich oft vor dem roten Wohnhaus in der Via Grassini auf. Er verfolgte und spionierte sie in den letzten Wochen so intensiv aus, dass ihn einige Nachbarn bereits zur Rede gestellt hatten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1229454_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Luciana, früher Reinigungskraft und zuletzt Kantinenmitarbeiterin, hatte nach der Trennung von ihrem gleichaltrigen Ehemann einen neuen Partner gefunden. Morcaldi, von dem sie einen Sohn hatte und von dem sie seit drei Jahren getrennt war, holte sie auf seinem Scooter Beverly auf der Straße ein und verletzte sie, ohne den Helm abzunehmen, mit einem Messer am Hals, dann am Bauch und an der Brust. Dabei rief er Sätze wie „Das Haus gehört mir“. Morcaldi beschwerte sich immer wieder, dass Luciana mit dem gemeinsamen Sohn in seiner Wohnung lebte, während er inzwischen in seinem Auto schlafen müsse. Der Mord hatte offenbar auch finanzielle Hintergründe. Die beiden hatten gemeinsam eine Bar betrieben.<BR \/><BR \/>Im Jahr 2022 hatte es bereits einen Einsatz der Polizei wegen eines Familienstreits gegeben. Allerdings wurde damals keine Anzeige erstattet. Morcaldi hinterließ in seinem Auto einen Brief, in dem er seine Tat erklärte.<BR \/> Mit Luciana Ronchis Tod wächst die Zahl der in diesem Jahr in Italien ermordeten Frauen. Bis zum 8. Oktober wurden 70 Femizide gemeldet, geht aus Angaben des Beobachtungszentrum zur Bekämpfung von Frauenmorden hervor.