Neuer Hubschrauber für die Finanzwache

Der Hubschrauber AW1689 wurde am Mittwoch feierlich vorgestellt. Er erreicht Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 305 km/h. Die neue Flugmaschine sei ein Hubschrauber der neuesten Generation und technisch auf dem aktuellsten Stand, wie die Finanzwache in einer Presseaussendung betont.Unter anderem für die Personensuche, für Rettungseinsätze am Berg, aber auch für die Überwachung bestimmter Gebiete könne der Hubschrauber zum Einsatz kommen. Illegale Mülldeponien können mit der Flugmaschine genauso aufgespürt werden wie Cannabis-Plantagen.

stol