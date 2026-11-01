Der Kalender ist am heutigen Sonntag auf den 1. November gesprungen – und beinahe passend zum Monatswechsel hat sich auch beim Wetter etwas getan. Nach vielen sonnigen, milden und oft geradezu spätsommerlich anmutenden Oktobertagen hält in höheren Lagen nun ein erster Hauch von Winter Einzug.<BR \/><BR \/>Vor allem am Alpenhauptkamm fällt am Sonntag stellenweise Schnee. Besonders betroffen ist laut Meteorologe Dieter Peterlin das hintere Ahrntal. Auf einem aktuellen Bild aus Kasern ist bereits eine dünne Schneedecke zu erkennen. Wiesen, Wege und die umliegenden Hänge präsentieren sich dort am Sonntagvormittag zumindest teilweise weiß.<h3>\r\nGoldener Oktober verabschiedet sich<\/h3>Der Wetterwechsel kommt nach einer langen Phase mit viel Sonnenschein. Der Oktober zeigte sich über weite Strecken von seiner goldenen Seite: Häufig gab es strahlend blauen Himmel, milde Temperaturen und ausgezeichnete Fernsicht. Gerade in den vergangenen Tagen erinnerte das Wetter vielerorts noch wenig an den nahenden Winter – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trocken-und-relativ-mild-ein-goldener-oktober-neigt-sich-dem-ende-zu" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr zur Wetterbilanz vom Oktober.<\/a><\/b><h3>\r\nIm Süden bleibt die Sonne<\/h3>Von einem flächendeckenden Wintereinbruch kann allerdings keine Rede sein. Denn nur wenige Kilometer weiter südlich präsentiert sich der heutige 1. November ganz anders. Dort bleibt es laut Peterlin weiterhin sonnig. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>