Neuer MPREIS eröffnet in Bozen

Am zentralen Standort in Bozen ist MPREIS mit seinem Konzept der Verbindung von Nord und Süd – von Tirol und Südtirol – von alpin und mediterran, der ideale Partner und der authentischste Lebensmittelhändler in der Region. An der stark frequentierten Drususstraße eröffnet nun ein Supermarkt der Sonderklasse. Hier verbindet sich die Kompetenz des traditionsreichen Lebensmittelhändlers mit italienischer Finesse und dem Lebensgefühl Tirols.Mit einer großen Auswahl an Markenprodukten und einem besonderen Fokus auf regionalen Spezialitäten von beiden Seiten des Brenners und einer großen Palette an BioProdukten. Besonders in den Südtiroler Märkten hat MPREIS das MPREIS & Friends Konzept mit bekannten Marken und regionalen Partnern erfolgreich etabliert und stetig weiterentwickelt.Unter dem Motto „MPREIS & Friends“ bringt das Tiroler Familienunternehmen ausgesuchte Partner in den neuen Markt: Die Palette reicht von der regionalen Käserei aus Vintl bis zum japanischen Poke- und Sushi-Take-Away.Kulinarisches Erlebnisshopping in traditioneller Marktplatz-Atmosphäre ermöglicht den Kunden mit einem Stopp ihre liebsten lokalen Produkte einkaufen zu können.Gleichzeitig profitieren kleinere Betriebe aus der Region vom zusätzlichen Standort und vom gemeinsamen Auftritt mit dem beliebten Tiroler Supermarkt.Das Brot kommt aus der Bäckerei Therese Mölk, wo ohne Zusatzstoffe wie früher gebacken wird. Für Frischfleisch und Gegrilltes sorgt die Feinkost Zöggeler Son aus Burgstall. Bei den Milchprodukten sorgt die innovative Feinkäserei Capriz aus Vintl für neue und traditionelle Geschmackserlebnisse.Das Beste aus Süß-und Salzwasser liefert der Trentiner Traditionsbetreib Roat Fish. Fisch auf andere Art und noch vieles mehr bringt das japanische Take-Away IKI GO aus Brixen in den neuen Supermarkt.International geht es auch in der Vinothek zu, die erste Geige spielen aber auch hier die Südtiroler Weine. Für noch mehr Nachhaltigkeit sorgen neben der regionalen Bio-Marke BIO vom BERG auch Alnatura mit einer außergewöhnlichen Auswahl an Bio-Lebensmitteln und die junge vegane Marke Veganz.Und wem bei so viel Gesundem nach etwas Ausgleich ist, der findet ihn garantiert in Form von Schokolade an der massiven M&M’s Candy Wall oder im Chocolate Shop by MPREIS. Im neuen SuperM finden also bestimmt alle genau das, was sie suchen.Über 150.000 Menschen vertrauen täglich auf die Produkt- und Preisvielfalt von MPREIS. Der Lebensmittelhändler modernen Zuschnitts ist mit über 277 emotional ästhetischen Märkten in der Alpenregion vertreten. Mit den Wurzeln in Tirol bewegt sich das verantwortungsbewusste Familienunternehmen stets im Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation.Dies spiegelt sich sowohl im Sortiment als auch in der Architektur der Märkte wider. MPREIS und den über 6100 Mitarbeitern ist es wichtig, mit regionalen Produkten und internationalen Trends die vielfältigsten Wünsche der Kunden zu erfüllen.

