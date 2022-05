Neuer Online-Katalog der Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann

Der Online-Katalog tessmann.myargo.bz bietet Zugriff auf den gesamten Bestand der Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann, Teßmann digital und Südtirols Online-Bibliothek Biblio24 und umfasst mehr als 650.000 Medien, welche online vorgemerkt und bestellt werden können.Im neuen Online-Katalog sind Neuzugänge aus Belletristik, Sachmedien, Tirolensien sowie eBooks und eAudio aus Südtirols Online-Bibliothek Biblio24 schnell ersichtlich und einfach aufrufbar. Medienlisten bieten im Rahmen virtueller Rundgänge Einblicke in aktuelle Themen.Der neue Online-Katalog bietet außerdem die Möglichkeit, virtuelle Bücherregale einzurichten, Rechercheergebnisse zu speichern und im persönlichen Bereich jederzeit abzurufen sowie Werke in Sozialen Netzwerken zu teilen.Der Online-Katalog wird täglich aktualisiert, zeigt die Verfügbarkeit der einzelnen Exemplare an und ist im responsive Design gestaltet, was eine einfache Nutzung auf verschiedenen mobilen Endgeräten, wie Tablet oder Smartphone, ermöglicht. Vorgemerkte Werke können sowohl in der Landesbibliothek in Bozen als auch in allen Bezirken über den am Dienst „Südtiroler Leihverkehr“ teilnehmenden Bibliotheken abgeholt werden.