Neuer Quästor Giancarlo Pallini vorgestellt: „Pandemie hinter uns lassen“

Seine bislang 36 Dienstjahre hat der heute 61-jährige aus Kampanien gebürtige Pallini (verheiratet, 2 Kinder) in verschiedenen Funktionen in Rom verbracht. Zuletzt stand er jedoch den Quästuren von Macerata, Ferrara und Ancona vor. Nun freue er sich, seine Erfahrungen mit Südtirol um eine neue Realität erweitern zu können, betonte Pallini gestern bei seiner ersten Pressekonferenz in der Bozner Quästur.Einen ersten Überblick über die Probleme und Problematiken in Südtirol habe er sich schon verschafft; weitere Erkenntnisse darüber, wo in Sachen Sicherheit in Südtirol der Schuh drücke, erwarte er sich von den anstehenden diversen Antrittsbesuchen.Dass der Kampf gegen den Drogenhandel in seiner Amtszeit besonders im Fokus stehen werde, konnte er aber bereits gestern ankündigen. Denn Drogendelikte, so bestätigte Pallini, hätten nämlich gerade in jüngster Zeit in Südtirol zugenommen. Darauf zu reagieren sei umso wichtiger, als es dabei nicht nur um die Verfolgung der Kriminellen gehe.„Es geht vielmehr in erster Linie um den Schutz der jungen Leute. Drogenkonsum hat gravierende Auswirkungen auf das familiäre Umfeld und die soziale Stellung der Betroffenen“, so Pallini. Als weitere wichtige Themen aus Sicht der Staatspolizei nannte er die illegale Einwanderung und Infiltration organisierter Kriminalität. Letztere müsse man stets im Auge behalten, so Pallini gestern bei der Pressekonferenz.Allerdings sei derzeit das vordergründigste Ansinnen, die Pandemie hinter sich zu lassen. Die damit verbundenen polizeilichen Aufgaben hätten die anderen ein wenig verdrängt, was aber nicht bedeute, dass man sie unterschätze, unterstrich der neue Quästor Giancarlo Pallini.

ih