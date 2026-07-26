Am Montag, 27. Juli beginnen am Mazziniplatz Arbeiten für einen neuen Fahrradweg und für die Neugestaltung der Kreuzung zwischen der Italienallee und der Freiheitsstraße. Hier die Neuerungen im Überblick.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Bisher endete der Fahrradweg in der Italienallee an oder nach der Kreuzung mit der Cesare-Battisti-Straße. Jetzt wird auf den letzten 200 Metern vor dem Mazziniplatz ein beidseitig befahrbarer Radweg errichtet, womit auch die viel befahrene Italienallee über eine durchgehende Verbindung für Zweiräder verfügt. <BR \/><BR \/> „Das ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit der Radfahrer im Straßenverkehr“, betont Vizebürgermeister Stephan Konder, der u.a. für öffentliche Arbeiten zuständig ist. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1339923_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auch der Fußgänger- und Radfahrerübergang in der Freiheitsstraße werde neu eingerichtet, der Straßenbelag ausgebessert. Die Arbeiten werden laut Angabe der Gemeinde rund einen Monat dauern. „Wir haben verschiedene Eingriffe zusammengelegt, von der Instandhaltung des Straßenbelags bis zum Bau des Radweges, um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten“, sagt Konder. <BR \/><BR \/>Die Arbeiten für den neuen Abschnitt des Radweges sind Teil einer Umgestaltung der Kreuzung am Mazziniplatz, die vor allem für Fußgänger und Radfahrer mehr Sicherheit bringen soll. Am 24. November 2022 war an der Kreuzung zwischen der Italienallee und der Freiheitsstraße Margherita Giordano ums Leben gekommen. <BR \/><BR \/>Die 34 Jahre alte Grundschullehrerin war auf ihrem Fahrrad unterwegs gewesen, als sie von einem Betonmischer erfasst wurde. Der tödliche Unfall hatte eine breite Debatte über die Sicherheit ausgelöst. <h3>\r\nZebrastreifen wird versetzt<\/h3>Im Zuge der Arbeiten am Mazziniplatz wird deshalb auch der Fußgängerübergang in der Italienallee um einige Meter versetzt und der Übergang für Fußgänger und Radfahrer in der Freiheitsstraße deutlich in Richtung Siegesplatz zurückverlegt. <BR \/><BR \/>„An der Ecke zwischen Freiheitsstraße und Italienallee wird eine verankerte Barriere errichtet, um Fußgänger und Radfahrer zu schützen“, betont Mobilitätsstadträtin Johanna Ramoser. Die Ampeln werden so geregelt, dass Fahrzeuge und Radfahrer beim Abbiegen von der Italienallee in die Freiheitsstraße und umgekehrt in getrennten Phasen den Kreuzungsbereich befahren und somit nicht mehr miteinander in Konflikt kommen. <h3>\r\nAsphaltierungsarbeiten<\/h3>Im Sommer starten weitere Instandhaltungsarbeiten in Gries-Quirein. Asphaltierungsarbeiten sind u.a. in der Romstraße im Abschnitt zwischen dem Neustifter Weg und der Dalmatienstraße, im Kreuzungsbereich zwischen der Drususallee, Romstraße und Italienallee, in der Florenzstraße im Abschnitt zwischen der Neapelstraße und dem Mariaheimweg und im Mariaheimweg im Abschnitt zwischen der Bellunostraße und der Baustelle für das Haus der Geschützten Wohnungen geplant. „Um die Verkehrssicherheit zu verbessern, werden in der Palermostraße und in der Mancistraße Bodenschwellen errichtet. Neu asphaltiert werden der Gscheibte-Turm-Weg, die Col-di-Lana-Straße und die Zufahrtsstraße zu den Sportplätzen in der Cadornastraße“, teilt die Gemeinde mit. <BR \/><BR \/>Zwischen Herbst 2026 und Frühjahr 2027 werden Projekte für weitere Straßenarbeiten ausgearbeitet und die Arbeiten ausgeführt. So wird z.B. im oberen Teil der Fagenstraße gearbeitet. „Die Ableitungen des Regenwassers werden verbessert, auf einigen Stellplätzen am Straßenrand wird der Bodenbelag erneuert. Zudem werden neue Beete angelegt, die mit Bäumen bepflanzt werden. Im Frühjahr 2027 wird der gesamte obere Bereich der Fagenstraße neu asphaltiert“, so Konder.