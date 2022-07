Neuer Rekord auf A22: Fast 14.000 Schwerfahrzeuge täglich unterwegs

Dies geht aus den Halbjahresdaten der Brennerautobahn AG hervor. Das Gesamtverkehrsaufkommen auf der A22 ist demnach 2022 in den ersten 6 Monaten gegenüber 2019 leicht gesunken – um 2,6 Prozent.Zwischen Brenner und Modena verkehrten 2022 von 1. Jänner bis 30. Juni täglich 13.831 Schwerfahrzeuge im Durchschnitt – 2019 waren es noch 13.193 gewesen. Das ist ein Zuwachs von 4,8 Prozent. Beim Leichtverkehr lag das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen heuer in den ersten 6 Monaten bei 26.934 Fahrzeugen – 2019 waren es im Vergleich noch 28.642 gewesen – also um 6 Prozent höher.Auch am Brenner fahren immer mehr Brummis – die fast täglichen Staus bei der Mautstelle belegen es. Die Zahl der Schwerfahrzeuge, die 2022 im ersten Halbjahr auf die Maustelle bei Sterzing einfuhr, stieg gegenüber 2019 um 1,9 Prozent, und bei den Ausfahrten der Schwerfahrzeuge liegt das Plus in diesem Zeitraum bei 0,5 Prozent.Gegenüber dem Coronajahr 2021 liegen die Verkehrszuwächse auf der Brennerautobahn sogar im 2-bis 3-stelligen Prozentbereich – je nach Monat. Der Leichtverkehr hat heuer auf der gesamten Strecke Brenner-Modena gegenüber 2021 um 74 Prozent zugenommen, der Schwerverkehr um 15 Prozent und der Gesamtverkehr um 48 Prozent.Die Brennerautobahn AG versucht nun neue Wege zu gehen, um den Verkehr flüssiger zu gestalten. So soll ein Europäischer Telepass für Touristen eingeführt werden. Damit können Ein- und Ausfahrten bei den Mautstellen rascher abgewickelt werden. Allerdings bleibt abzuwarten, ob sich dann nicht trotzdem Staus ergeben werden, wenn zu viele Fahrzeuge an den Mautstellen plötzlich freie Fahrt haben und auf die Staats- und Landesstraßen einfahren. Heute oder in den nächsten Tagen will die Brennerautobahn AG Details über den Touristen-Telepass mitteilen.Zudem hat die Brennerautobahn AG bereits Anfang Juli angekündigt, dass überlegt wird, außerhalb der Stoßzeiten künftig weniger Maut für die Benützung der A22 zu verlangen. An dieser Neuerung wird noch gearbeitet.