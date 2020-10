Neuer Rekord in Italien: Fast 9000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Eine Rekordzahl von 163.000 Abstrichen wurden an einem Tag genommen. Die Zahl der Corona-Toten in Italien seit Beginn der Epidemie im Februar stieg somit auf 36.372. Hier die Zahlen vom Mittwoch zum Vergleich. Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle kletterte auf 99.266, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg von 5470 auf 5796, teilte das italienische Gesundheitsministerium mit. In Quarantäne befinden sich derzeit 92.884 Personen. Auf Intensivstationen lagen 585 Patienten, am Vortag waren es 539.In Südtirol meldete der Sanitätsbetrieb am Donnerstag 98 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Einen Überblick über die Corona-Lage in Südtirol gibt es hier. Angesichts der zunehmenden Zahl von Infektionen in Italien wird die Einrichtung von Sperrzonen in besonders stark betroffenen Provinzen nicht ausgeschlossen. Bisher hatte Premier Giuseppe Conte einen Lockdown auf gesamtstaatlicher Ebene wie im März und April verneint.

apa/stol