Neuer Renten-Simulator: Wer heute 30 ist, kann mit 70 in Rente

Der Simulator liefert nach Eingabe einiger persönlicher und beitragsbezogener Daten Informationen über die eigene Rente – sowohl in den einzelnen Sozialversicherungssystemen als auch durch die Kumulierung aller Beiträge. Die Höhe der Leistungen berechnet das System nicht.Wer heute 25 Jahre alt ist und vor einem Jahr zu arbeiten begonnen hat, kann sich auf ein langes Berufsleben einstellen: Mit 70 Jahren gibt es die Möglichkeit auf die vorgezogene Altersrente, mit 70 Jahren und 6 Monaten die reguläre – vorausgesetzt, dass man im ersten Fall mindestens 46 Jahre und 4 Monate und im zweiten Fall mehr als 20 Jahre Beiträge geleistet hat. Wer weniger als 20, aber mehr als 5 Beitragsjahre hat, kann mit 74 Jahren und 10 Monaten in den Ruhestand gehen – zumindest aus heutiger Sicht.Für die 30-Jährigen ist die Situation kaum besser: Ein 1990 geborener Arbeitnehmer kann im Alter von 70 Jahren mit einer Altersrente rechnen (mit 20 Beitragsjahren). Mit 45 Beitragsjahren kann man unabhängig vom Alter in den vorzeitigen Ruhestand gehen.