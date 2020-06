Neuer Salzburg-Cluster: Bereits 12 Menschen mit Corona infiziert

Nach dem Entstehen eines neuen Clusters wegen einer Veranstaltung in der Stadt Salzburg zu Beginn der Woche sind nach Stand Samstagabend bereits 12 Menschen am Coronavirus erkrankt. Damit ist die Zahl der Infizierten nochmals um 3 im Vergleich zu Freitag gestiegen, gab die Stadt Salzburg in einer Presseaussendung am Samstagabend bekannt.