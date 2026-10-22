Damit soll eine Einrichtung geschaffen werden, die den Bedürfnissen der jungen Generation gerecht wird und die gleichzeitig Rolle, die „Vintola 18“ seit über vierzig Jahren als pädagogischer, kultureller und sozialer Treffpunkt im Zentrum Bozens spielt, weiter stärkt. <BR \/><BR \/>„'Vintola 18' ist ein Ort, der Generationen von Mädchen und Jungen begleitet hat und dies auch weiterhin tun soll. Dies soll künftig in renovierten, funktionaleren und barrierefreien Räumlichkeiten erfolgen“, betonte Landesrat Marco Galateo bei einem Lokalaugenschein. Die Maßnahme sei Teil einer umfassenderen Initiative zur Stärkung der Infrastruktur für junge Menschen.<BR \/><BR \/>„Vor Kurzem wurde das neue 'Terraferma' eingeweiht, heute machen wir auch mit 'Vintola 18' einen weiteren Schritt nach vorne und investieren nicht nur in Gebäude, sondern in Orte, an denen Beziehungen, Chancen und Teilhabe für die neuen Generationen entstehen“, sagte der Landesrat.<BR \/><BR \/>Parallel zu den Bauarbeiten nimmt auch ein umfassender partizipativer Erneuerungsprozess Form an, der die Entstehung des neuen „Vintola 18“ begleiten wird. Das von Pares und der Cooperativa 19 koordinierte Projekt wird Jugendliche, Familien, Vereine, lokale Organisationen, Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürger einbeziehen. <BR \/><BR \/>Ziel ist es, den Wiederaufbau des Gebäudes zu einer Gelegenheit zu machen, gemeinsam die Rolle des Zentrums in den kommenden Jahrzehnten neu zu überdenken, dabei seine Geschichte zu würdigen und die Energien, Ideen und Erwartungen derjenigen zu bündeln, die das Viertel und die Stadt tagtäglich erleben. <BR \/><BR \/>In den kommenden Monaten werden die ersten öffentlichen Veranstaltungen zum Zuhören und Austausch beginnen, mit Treffen, Workshops und Beteiligungsmöglichkeiten, die allen Bürgern offenstehen und dazu beitragen werden, sowohl die Gestaltung der Räume als auch das künftige Programm des Zentrums mitzugestalten.