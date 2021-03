Neuer Verdacht gegen Benno Neumair: Wird diese Spur verfolgt?

Am Mittwochabend berichtet die TV-Sendung „Chi l'ha visto?“ über den Verdacht, dass Benno Neumair nicht nur für den Tod seiner Eltern, sondern auch seiner Großmutter verantwortlich sein könnte. Was sagen Staatsanwaltschaft und Verteidigung zu dieser These?