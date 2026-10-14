Gemäß dem Entwurf sollen Gemeinden auch auf Gehwegen Abstellflächen für E-Scooter einrichten dürfen. Voraussetzung sind fest installierte Abstellbügel und ein hindernisfreier Korridor für Fußgänger von mindestens 1,5 Metern Breite.<BR \/><BR \/>Die Aufnahme von Verkehrsunfällen soll vereinfacht werden: Befugtes Hilfspersonal soll künftig Unfälle auf Straßen außerhalb von Autobahnen und Schnellstraßen erfassen dürfen, sofern nur Sach-oder Infrastrukturschäden entstanden sind.<BR \/><BR \/>Nach den Plänen der Regierung sollen Autofahrer bei Verkehrskontrollen künftig nicht mehr verpflichtet sein, Führerschein und Fahrzeugschein in Papierform vorzuzeigen. Dies deshalb, weil sie bereits in gesamtstaatlichen Datenbanken hinterlegt sind. Die Polizei soll die Identität des Fahrers sowie die Gültigkeit der Fahrzeugzulassung und der Fahrerlaubnis über einen elektronischen Zugriff auf diese Datenbanken überprüfen können.<BR \/><BR \/>Ferner soll die Gültigkeit von Führerscheinen geändert werden. Für Führerscheine der Gruppe 1 soll die reguläre Gültigkeit von zehn Jahren künftig bis zum Alter von 65 Jahren des Führerscheininhabers gelten. Bislang gilt diese bis zum Alter von 50 Jahren. Die Reform sieht auch ein unbegrenztes Fahrverbot für Fahrer vor, die ohne Versicherungsschutz unterwegs sind. Für Berufskraftfahrer von Lastwagen und Bussen soll die Altersgrenze von 68 auf 70 Jahre angehoben werden.<BR \/><BR \/>Verschärft werden die Sanktionen für Fahrer von Bussen und Schultransportfahrzeugen, die nicht die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. Zudem will die Regierung ausstehende Bußgelder von ausländischen Verkehrsteilnehmern konsequenter eintreiben.<BR \/><BR \/>Wer länger als 30 Tage mit einem Fahrzeug in Italien unterwegs ist, muss eine Versicherung nach italienischen Vorschriften abschließen. Zum Erhalt des europäischen Parkausweises für Menschen mit Behinderung sollen die Verfahren vereinfacht werden. Alle Gemeinden sollen Zugang zu einer gesamtstaatlichen Plattform haben, damit der Ausweis überall anerkannt wird. Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen sieht der Gesetzentwurf Bußgelder von zehn Euro pro Kilometer über dem Tempolimit vor. In Städten sollen fünf Euro pro überschrittenem Kilometer gelten, in denen die Höchstgeschwindigkeit auf 30 oder 50 Kilometer pro Stunde begrenzt ist. <BR \/><BR \/>Die bisher 82 Bußgeldstufen sollen auf 21 reduziert werden. Je nach Verstoß sollen die Geldstrafen zwischen 25 und 40.000 Euro liegen. Ziel sei es, Bußgelder abschreckend, aber nicht unverhältnismäßig zu gestalten, betonte das Verkehrsministerium. Bei Bußgeldern von mehr als 200 Euro, die mit einem einzigen Bescheid verhängt werden, soll eine Ratenzahlung beantragt werden können. Voraussetzung ist, dass der Betroffene eine wirtschaftliche Notlage nachweist.<BR \/><BR \/>Wer illegale Straßenrennen organisiert, muss mit einer Freiheitsstrafe von einem bis drei Jahren und Geldstrafen zwischen 25.000 und 100.000 Euro müssen. Die Strafen sollen zudem bei Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss um 20 Prozent steigen. Bei der Verwendung gefälschter Dokumente oder Kennzeichen ist eine Erhöhung um 50 Prozent vorgesehen. Für Fahrer, die sich einer Polizeikontrolle entziehen, könnten sich die Strafen verdoppeln. Auch gegen illegale Parkplatzeinweiser sollen die Sanktionen verschärft werden. Wenn sie Minderjährige zu Hilfe nehmen, drohen ihnen sechs Monate bis ein Jahr Haft sowie Geldstrafen zwischen 3.000 und 8.000 Euro. Wer nach einem von ihm verursachten Unfall nicht anhält, soll mit einer Strafe von sechs Monaten bis drei Jahren Haft sowie einem Fahrverbot von einem bis drei Jahren bestraft werden.<BR \/><BR \/>Die Billigung durch den Ministerrat bedeutet nicht, dass die Regelungen der neuen Straßenverkehrsordnung sofort in Kraft treten. Zunächst müssen der Staatsrat, die Konferenz von Staat, Regionen und Kommunen sowie die Parlamentsausschüsse Stellung nehmen. Die neue Straßenverkehrsordnung sieht ein Inkrafttreten zum 1. April 2027 vor. Wirksam werden sollen die Regelungen jedoch erst am 1. Jänner 2028.