<BR \/>„Auch wenn wir das Leben nicht verlängern können, können wir mit dem Wünschewagen dazu beitragen, dass die verbleibende Zeit mit Menschlichkeit, Würde und schönen Erinnerungen gefüllt wird“, sagt Beatrix Mairhofer, Direktorin der Caritas. Seit der Gründung wurden über 500 Wunschfahrten durchgeführt und knapp 150.000 Kilometer zurückgelegt. Allein im Jahr 2025 konnten mehr als 60 Wünsche erfüllt werden. Hinter diesen Zahlen stehen bewegende Geschichten von Menschen und Familien, für die selbst kleine Wünsche von unschätzbarem Wert sind. Das geht aus einer Aussendung des Projekts „Wünschewagen“ hervor.<BR \/><BR \/>Möglich gemacht wird der Dienst durch 82 Freiwillige, die die Fahrgäste und ihre Angehörigen mit großem Einsatz begleiten. „Unsere Freiwilligen sind das Herzstück des Wünschewagens. Sie schenken nicht nur Mobilität, sondern vor allem Nähe, Zeit und Menschlichkeit“, betont Alexander Schmid, Präsident des Weißen Kreuzes.<h3>\r\nDerzeit läuft Spendenaktion zur Anschaffung eines neuen Wünschewagens<\/h3>Derzeit läuft eine Spendenaktion zur Anschaffung eines neuen Wünschewagens. Das neue Fahrzeug soll noch besser auf die Bedürfnisse der Fahrgäste abgestimmt sein und mehr Komfort und Sicherheit bieten. „Die Wunschfahrten sind ausschließlich dank Spenden aus der Südtiroler Bevölkerung und dem außergewöhnlichen Engagement unserer Freiwilligen möglich. Für die bisherige Unterstützung sind wir sehr dankbar. Gleichzeitig hoffen wir, dass wir auch bei der Finanzierung des neuen Fahrzeugs weiterhin auf diese Solidarität zählen dürfen“, erklärt Ivo Bonamico, Direktor des Weißen Kreuzes. <BR \/><BR \/>Auch Renate Rottensteiner, Leiterin der Caritas Hospizbewegung, unterstreicht die Bedeutung der Unterstützung: „Jede Spende hilft uns dabei, Menschen in einer besonderen Lebenssituation schöne Momente zu ermöglichen und Familien wertvolle gemeinsame Zeit zu schenken. Diese Erinnerung kann niemand mehr nehmen.“<BR \/><BR \/>Ein wichtiger Termin für den Wünschewagen ist heuer ganz besonders der Benefiz-Weihnachtslauf der Eppaner Burgenläufer, der am 12. Dezember 2026 stattfindet. „Bei unserem Benefizlauf stehen nicht nur die sportliche Leistung im Mittelpunkt, sondern die Gemeinschaft und der Gedanke, gemeinsam etwas Gutes zu tun“, sagt Bernd Riedmann, Präsident der Eppaner Burgenläufer. „Beim Lauf kann jede und jeder mitmachen. Die Strecke ist so gestaltet, dass sowohl geübte als auch weniger erfahrene Läuferinnen und Läufer problemlos teilnehmen können.“ Beim Zieleinlauf, dem Museion, erwarten die Teilnehmenden und auch die Gäste eine Stärkung und geselliges Zusammensein. <BR \/><BR \/>Unterstützung erhält die Veranstaltung auch vom FCS Women. „Der Wünschewagen schenkt Menschen und ihren Familien unvergessliche Momente. Deshalb unterstützen wir den Dienst gerne. Einige meiner Teamkolleginnen und ich werden auch beim Benefizlauf im Dezember mit dabei sein“, kündigt Sofia Moio, Spielerin der Damenmannschaft des FC Südtirol, an.<BR \/><BR \/>Mit einer Spende für den neuen Wünschewagen oder einer Teilnahme am Benefizlauf kann jede und jeder dazu beitragen, dass der Dienst auch in Zukunft Herzenswünsche wahrwerden lassen kann.