Neues Dekret: Verbot von privaten Feiern, Alkohol bis 21 Uhr?

Die Coronavirus-Neuinfektionen in Italien nehmen weiter zu. Am Samstag wurden 5742 Neuinfektionen und 29 Coronna-Tote in Italien gemeldet. Die Regierung bereitet unterdessen die Einleitung neuer Maßnahmen vor.Am heutigen Sonntag soll eine Dringleichkeitssitzung stattfinden, bei welcher die neuen Maßnahmen definiert werden sollen. Vermutlich sollen Amateur-Kontaktsportarten verboten werden. Außerdem soll es ein vollständiges Verbot von Partys an öffentlichen und privaten Orten geben. Bei Hochzeiten, Taufen und Firmungen dürfe die Anzahl von 30 Gästen nicht mehr überschritten werden.Die Arbeit soll wieder vermehrt ins Home-Office verlegt werden. Auch Lokale müssen wahrscheinlich um Mitternacht schließen und alkoholische Getränke dürfen nur noch bis 21 Uhr angeboten werden. Versammlungen vor Bars, Weinstuben, Pubs und Restaurants werden auch nicht mehr zugelassen sein.Das Dekret könnte bereits am Montag erlassen werden. Einen erneuten Lockdown schließt die Regierung weiterhin aus.

