Neues Dekret am heutigen Sonntag: Der Entwurf

Am Ende des Treffens zwischen Premierminister Giuseppe Conte, den Delegationsleitern und Minister Francesco Boccia ändert die Regierung ihre Haltung zu einer der von den Regionen am meisten angefochtenen Maßnahmen des nächsten Dekrets nicht: Lokale sollen um 18 Uhr schließen. Stattdessen ist es möglich, dass die Regierung Restaurants erlaubt, sonntags zum Mittagessen geöffnet zu bleiben.„Ab dem 26. Oktober 2020 werden die Tätigkeiten der Lokale (einschließlich Bars, Kneipen, Restaurants, Eisdielen, Konditoreien) an Sonn- und Feiertagen ausgesetzt; an den übrigen Tagen gelten die Öffnungszeiten von 5 Uhr bis 18 Uhr“. Dies ist in einem Entwurf des Dekrets vorgesehen, welches derzeit definiert wird und an dem die Regierung arbeitet. Der Entwurf sieht vor, dass nach 18 Uhr der Verzehr von Speisen und Getränken an öffentlich zugänglichen Orten verboten ist, während Catering mit Hauslieferung unter Einhaltung der Gesundheits- und Hygienevorschriften erlaubt ist.Dem Text zufolge wird „allen Personen dringend empfohlen, sich nicht mit öffentlichen oder privaten Verkehrsmitteln in eine andere Gemeinde als die des Wohnsitzes, Wohnortes oder der Wohnung zu begeben, es sei denn, es besteht nachweislich Bedarf für Arbeit, Studium, aus gesundheitlichen Gründen, für Situationen der Bedürftigkeit oder zur Ausübung von Tätigkeiten oder zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die in dieser Gemeinde nicht ausgesetzt und nicht verfügbar sind“.„Die Aktivitäten von Spielhallen, Wett- und Bingohallen und Kasinos werden eingestellt. Die für die Öffentlichkeit zugänglichen Aufführungen in Theatern, Konzertsälen, Kinos und anderen Freilufträumen werden ausgesetzt“, so der erste Entwurf des Dekrets.Die Lehr- und Bildungsaktivitäten für den ersten Bildungszyklus - Kindergarten, Grund- und Mittelschule - und für Bildungsdienste für Kinder werden weiterhin in Präsenz stattfinden. Die Oberschulen werden 75 Prozent des Unterrichts in digitaler Form abhalten und 25 Prozent in den Klassenzimmern.„Alle Straßen oder Plätze in den Stadtzentren, wo möglicherweise Menschenansammlungen entstehen, können nach 21 Situationen Uhr für die Öffentlichkeit geschlossen werden.“Dies ist im ersten Entwurf des Dekrets vorgesehen, an dem die Regierung arbeitet. Der Entwurf mit den neuen Anti-Covid-Maßnahmen, so die Regierung, sei in der Definitionsphase und könne noch geändert werden.Berichten zufolge wird auch der Betrieb von Turnhallen, Schwimmbädern und Spielhallen eingestellt.In Rom kam es in der Nacht auf Sonntag zu Unruhen während der Demonstration auf der Piazza del Popolo. Als den Demonstranten um Mitternacht, wegen der Ausgangssperre befohlen wurde, das Gelände zu verlassen, warfen diese Feuerwerkskörper und Rauchbomben auf die Polizei. Laut Angaben der Polizei gibt es einige Festnahmen.

ansa/jot