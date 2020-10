Neues Dekret – das soll sich ändern

Stopp mit Schulausflügen und Feiern in der eigenen Wohnung mit mehr als 6 Gästen, Schluss mit Herumstehen vor Lokalen und Bars nach 21 Uhr. Die Regierung Conte hat am Montag angesichts der zunehmenden Anzahl von Infektionen den Präsidenten der Regionen neue Schutzmaßnahmen vorgestellt. Das entsprechende Dekret soll in Kürze verabschiedet werden.