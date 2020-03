Neues Dekret zum Coronavirus: Das ändert sich für Südtirol

Das 12 Seiten lange Dekret, das am heutigen Sonntag in Kraft tritt und bis 3. April gültig ist, beinhaltet 5 Artikel.Artikel 1 enthält, wie berichtet , verschärfte Maßnahmen, die ausschließlich in gewissen Gebieten gelten.Dazu gehören neben der gesamten Lombardei auch die Provinzen von Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro und Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso und Venedig.Artikel 2 des Dekrets hingegen enthält Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, die für alle restlichen Provinzen gelten, auch für Südtirol.So müssen sämtliche Kongresse und Tagungen bis auf Weiteres verschoben werden, ebenso Kundgebungen, Events sowie Vorstellungen, etwa im Theater und im Kino.Auch Museen und andere kulturelle Einrichtungen müssen bis 3. April geschlossen bleiben.Einkaufszentren müssen hingegen dafür sorgen, dass der empfohlene Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden kann.Diskotheken, Pubs, Tanzsäle, Spielhallen und ähnliche müssen bis auf Weiteres geschlossen bleiben.Wie HVG-Präsident Manfred Pinzger gegenüber STOL erklärt, betreffe die Schließung nur Pubs, die als solche in der Lizenz eingetragen sind.Jene Diskotheken, die Mitglieder beim HGV sind, hätten die neuen Maßnahmen bereits in der Nacht auf Sonntag befolgt und nicht geöffnet, so Pinzger.„Die Verabreichung von Speisen und Getränken in Restaurants, Bars und Cafès kann weiterhin durchgeführt werden. Der Betreiber muss allerdings dafür Sorge tragen, dass der Sicherheitsabstand von einem Meter zwischen den Gästen eingehalten wird. Bei Missachtung dieser Vorschriften wird die Schließung des Betriebes angeordnet. Die Öffnungszeiten von Bars, Cafès und Restaurants in Südtirol bleiben unverändert“, schreibt der Hoteliers- und Gastwirteverband zudem in einer Aussendung.Sportveranstaltungen dürfen nur hinter geschlossenen Türen und ohne Publikum stattfinden.Sportliche Betätigung in Turnhallen, Schwimmbädern, Sportzentren und Fitnessräumen ist nur dann gestattet, wenn ein Mindestabstand von einem Meter gewährleistet werden kann.Es wird empfohlen, auf Gruppensport zu verzichten und Einzelsportarten zu bevorzugen.Die Schließung bzw. Unterbrechung der Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten und Universitäten sowie Fortbildungen bis 15. März bleibt aufrecht, selbes gilt für Schulausflüge bis 3. April.Arbeitgebern wird angeraten, ihren Angestellten Ausgleichszeit oder Urlaub zu genehmigen.In Artikel 2, Absatz p) wird Begleitpersonen von Kranken bzw. Verletzten verboten, sich im Wartesaal der Ersten Hilfe oder der Notaufnahme aufzuhalten, es sei denn mit Genehmigung des Sanitätspersonals vor Ort.Artikel 3 des Dekrets beinhaltet informative Maßnahmen und Ratschläge.So wird Personen mit Atembeschwerden oder Fieber ab 37,5 Grad geraten, zu Hause zu bleiben und Menschenansammlungen zu vermeiden.In Artikel 4 erklärt sich der Präfekt dafür verantwortlich, die Einhaltung der obengenannten Maßnahmen zu kontrollieren und eine Nichteinhaltung gegebenenfalls zu sanktionieren.Artikel 5 beinhaltet abschließende Erläuterungen, etwa die Gültigkeit des Dekrets bis 3. April und dass es auch für Regionen mit Sonderautonomien, wie etwa Trentino und Südtirol, gilt.Das gesamte Dekret im Anhang:

liz