Aktuelle Tests zeigen, dass moderne Trockner zwar weniger Strom verbrauchen, aber nicht alle auch wirklich zuverlässig trocknen. Im jüngsten Vergleich von Stiftung Warentest mussten sich 16 Geräte beweisen: Zwar arbeiten sie insgesamt sparsamer als ältere Modelle, doch nur etwa die Hälfte trocknet die Wäsche wirklich gut.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227240_image" \/><\/div>\r\n<h3>Tipps für sparsames Trocknen<\/h3><b>Trockner voll beladen:<\/b> Nutzen Sie die Trommelkapazität aus – halbvolle Trockner verbrauchen fast gleich viel Strom wie volle.<BR \/><BR \/><b>Richtiges Programm wählen:<\/b> Vermeiden Sie „Übertrocknen“. Ein feuchtegesteuerter Trockner schaltet automatisch ab, sobald die Wäsche trocken ist – das spart Energie.<BR \/><BR \/><b>Wäsche entwirren:<\/b> Bevor Sie die Wäsche in den Trockner geben, gut ausschütteln. So trocknet sie schneller.<BR \/><BR \/><b>Wäscheleine nutzen:<\/b> Am günstigsten und umweltfreundlichsten ist es, die Wäsche im Freien zu trocknen. Das schont nicht nur die Stromrechnung, sondern auch die Umwelt.<BR \/><BR \/><b>Neukauf gut überlegen:<\/b> Wenn Ihr alter Trockner noch funktioniert und nur selten läuft, ist es meist nachhaltiger, ihn weiter zu nutzen. Eine Neuanschaffung spart zwar Strom, kostet aber auch Geld und Ressourcen für die Produktion.<BR \/><BR \/><b>Auf die richtige Größe achten:<\/b> Für einen 1–2 Personen-Haushalt genügt meist ein Trockner mit 7 kg Fassungsvermögen. Familien mit 3–4 Personen fahren mit 8 kg gut.<BR \/><h3>\r\nWeitere Infos und Beratung<\/h3><h3>\r\n<\/h3>Die ausführliche Testergebnisse von Stiftung Warentest zu 16 aktuellen Trocknern finden Sie online (kostenpflichtig) oder in den Südtiroler Bibliotheken kostenlos zur Einsicht.<BR \/><BR \/>Weitere Tipps zum energiesparenden Wäschewaschen und -trocknen finden Sie auf der <a href="https:\/\/www.consumer.bz.it\/de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Webseite der Verbraucherzentrale<\/a>, beim Verbrauchermobil, im Hauptsitz in Bozen sowie in den Außenstellen.