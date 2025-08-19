Seit heute ist in Italien ein neues Anti-Spoofing-System aktiv, das unerwünschte Werbeanrufe blockieren soll. Zahlreiche italienische Medien berichten, dass die Technik vor allem gegen Anrufe aus dem Ausland entwickelt wurde, die mit gefälschten italienischen Nummern getarnt waren.<BR \/><BR \/>Die Maßnahme ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen den großen Telefonanbietern und der Regulierungsbehörde Agcom. Ziel ist es, das sogenannte „Cli-Spoofing“ zu unterbinden. Dabei tarnen sich Call-Center mit einer gefälschten italienischen Vorwahl, um bei den Angerufenen Vertrauen zu erwecken. Laut Agcom nutzten bislang hunderte Betreiber diese Masche – und das weitgehend ungehindert.<h3>\r\nAnrufe werden abgefangen<\/h3>Das neue System soll gleich drei Arten von Anrufen abfangen: Spam mit Standardnummern, gefälschte italienische Festnetznummern sowie gefälschte Mobilnummern. Während die ersten beiden Kategorien sofort blockiert werden, startet die Sperre für Mobilnummern im November. Ausgenommen bleiben lediglich Anrufe italienischer Nutzer, die sich im Roaming im Ausland befinden.<BR \/><BR \/>Agcom schätzt, dass mit dem System rund 95 Prozent aller unerwünschten Cli-Spoofing-Anrufe verhindert werden können. Italien nimmt damit europaweit eine Vorreiterrolle ein – und Millionen genervter Handybesitzer dürften aufatmen.